Un città in lutto per Ecaterina, la bimba di 16 mesi annegata nella piscina sotto casa

Una città in lutto per la morte di Ecaterina Graur, la bimba di soli 16 mesi annegata nella piscinetta sotto casa a Casaltone. La piccola stava giocando con i fratellini nella piscina gonfiabile quando all'improvviso è scivolata dentro l'acqua e in pochi istanti è annegata. La tragedia nella tarda mattinata di martedì 11 luglio, in strada del Traglione a Parma, nella frazione di Casaltone. Una tragedia immane che ha colpito la famiglia Graur e tutta la comunità di Parma, i parenti, gli amici di famiglia e i compagni di scuola del nido Bruco Verde.

Bimba di 16 mesi annega e muore in piscina

La sorellina di Ecaterina ha dato l'allarme ma non c'è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 - l'ambulanza di Parmasoccorso e l'automedica di Colorno - sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare. In pochi istanti il cortile dell'abitazione si è riempito di forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Sono stati gli agenti della polizia di stato a portare avanti le indagini: sul posto la squadra mobile e la polizia scientifica per i sopralluoghi di rito. Saranno le indagini a ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica dell'incidente.

Il cordoglio del sindaco e dell'assessora alla scuola

"Ci lascia sgomenti e sconvolti la notizia della scomparsa della piccola Ecaterina annegata questa mattina a Casaltone. Una vita giovanissima spezzata durante un momento di gioco. Ci stringiamo con affetto sincero alla famiglia e alle compagne e ai compagni di scuola, agli educatori e al personale del Bruco Verde". E' questo il commento del sindaco di Parma Michele Guerra e dell'assessora alla scuola Caterina Bonetti, arrivato poche ore dopo la tragedia.

I vicini di casa: "Una tragedia immane: era bellissima, la vedevano sempre giocare sotto casa"

Le comunità di Casaltone e di Parma sono sconvolte per la tragedia che si è consumata in una mattinata di metà luglio. "Era una bambina bellissima, una famiglia bellissima vorrei dire" racconta un vicino di casa. "La vedevo sempre giocare: era l'ultima arrivata in casa Graur. Era felicissima. I genitori avevano comprato la cascina e vivevano li, con i quattri figli, da circa sei anni. Mi ricordo infatti quando nacque il fratellino di Ecaterina, che oggi ha quattro anni. Il padre lavora come camionista: non oso nemmeno immaginare come ci si possa sentire dopo la perdita di una bambina di soli 16 mesi".