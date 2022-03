Entra nella Casa delle Associazioni per rubare, i carabinieri lo aspettano fuori: 50enne arrestato

E' entrato all'interno dei locali della Casa delle associazioni di via Verdi a Torrile per cercare qualche oggetto di valore da rubare, non ha trovato ma nulla ma nel frattempo ha danneggiato due porte nel tentativo di entrare. Poi, quando è uscito, ha trovato i carabinieri di Fidenza ad aspettarlo. Sono così scattate le manette per un 50enne residente a Parma. L'episodio è avvenuto verso le 3 di notte: i militari stavano effettuando alcuni controlli nei pressi degli istituti scolastici della zona, dopo i furti degli ultimi giorni.

Ad un certo punto hanno visto un uomo nei pressi dell'edificio ed hanno deciso di aspettare. Il 50enne, dopo qualche minuto, ha preso le uscite di sicurezza per scappare ma si è trovato davanti i carabinieri. L'uomo non aveva rubato nulla ma aveva alcuni arnesi da scasso all'interno dello zaino. Durante la perquisizione i militari hanno trovato in casa sua due computer portatili: ora stanno cercando di ricondurli ad alcuni furti effettuati nelle scuole della provincia. Il 50enne è stato arrestato per tentato furto pluriaggravato.