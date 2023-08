Escursionista perde l'orientamento sul Monte Molinatico, recuperata dal Soccorso Alpino

Nel primo pomeriggio di domenica 6 agosto il Soccorso Alpino dell'Appennino parmense è intervenuto in aiuto di una escursionista in difficoltà sulle pendici del Monte Molinatico, nel comune di Borgotaro. La ragazza, una ventiquattrenne residente in provincia di Latina, stava effettuando il tratto della Via Francigena che dal Passo della Cisa conduce verso Pontremoli (Ms), quando ha perso l'orientamento ed ha allertato i soccorsi. Due squadre del Soccorso Alpino sono partite dalla Valtaro e, grazie alle informazioni fornite direttamente dalla ragazza, la hanno intercettata nei pressi del Lago dell'Orma, dove è stata fatta salire a bordo di un mezzo del Soccorso Alpino e accompagnata, senza alcun problema sanitario, alla stazione ferroviaria di Borgotaro.