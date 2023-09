Lasciano il cane a un dogsitter, lui tenta di estorcergli soldi per danni mai subiti: 40enne denunciato

I carabinieri di Calestano, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato un 40enne parmigiano per tentata estorsione. I fatti iniziano ad agosto scorso, quando una coppia alla disperata ricerca di un dog-sitter per accudire il proprio cane durante la loro assenza per una vacanza, si imbattono tramite passaparola e gli annunci su un noto social network, ad un parmigiano che si rendeva disponibile a tenere a casa propria il cane, concordano l’importo settimanale.

La coppia, dopo aver visitato l’abitazione dello sconosciuto, compiaciuti dell’ambiente e delle positive impressioni del soggetto, un 40enne di Parma, gli affidavano il loro cane. Appena però i padroni del cane sono partiti, per una destinazione che non ne permetteva l’immediato rientro, il 40enne iniziava a pretendere dalla coppia una serie di bonifici esosi, per continuare a gestire il cane, accusato di una serie di danni all’abitazione di proprietà.

Per spingere la coppia al pagamento immediato di quanto preteso, senza attendere il loro rientro e una constatazione effettiva dei danni paventati, minacciava sia di denunciarli che di ritorsioni. La coppia di fatto è stata costretta ad annullare le proprie vacanze, rientrando in anticipo e

recuperando il loro amato cane, temendo anche ritorsioni verso l’animale.

Anche durante il recupero del cane l’uomo ha tentato di estorcere denaro alla coppia senza mai mostrare i lamentati danni. La coppia, anziché pagare si è rivolta ai carabinieri di Calestano dove, ha sporto denuncia per l’accaduto. L’Arma dei Carabinieri ricorda di affidare sempre i propri amici animali a persone di fiducia o a strutture di dog-sittering affidabili e, soprattutto, di diffidare sempre di proposte ricevute sui social network, specie se da parte di gente non conosciuta.