Evade dai domiciliari e minaccia i genitori con un machete: arrestato

È evaso dagli arresti domiciliari dalla sua abitazione di Parma e si è presentato in casa dei genitori a Colorno, armato con tre coltelli e un machete da macellaio. Il 50enne, in uno stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a minacciare i due anziani: i carabinieri hanno circondato l'abitazione e sono riusciti a fermarlo.

Momenti di paura ieri all'interno dell'abitazione dei due anziani: i vicini, che hanno sentito le urla provenire dall'appartamento, hanno chiamato i carabinieri di Colorno.

Chiesti e ottenuti i rinforzi dalla compagnia di Fidenza, hanno circondato la zona nell’attesa che l'uomo, rinchiuso in casa con la madre - mentre il padre era riuscito a fuggire - uscisse per tornare verso Parma, dove abita e si trovava agli arresti domiciliari.

Visto l’imponente dispositivo, l’uomo è uscito in sella alla bicicletta, e fermato. Le procedure di sicurezza attivate si sono rivelate fondamentali: l’uomo aveva addosso un macete da macellaio e altri 3 coltelli, di varie dimensioni. Il 50enne, in evidente stato di alterazione psichica, pur cercando di divincolarsi e inveendo contro i militari, è stato reso inoffensivo e accompagnato in caserma.

Quando ha capito che non sarebbe tornato a casa, ha dato di nuovo in escandescenza e si è dovuto fronteggiare, nuovamente, un’esplosione di ira incontenibile, riuscendo a impedire, a fatica, che lo stesso compisse atti di autolesionismo.

Il 50enne, di origini milanesi, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, avendo trasgredito un provvedimento restrittivo del Tribunale per reati contro la pubblica amministrazione, e denunciato per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Le armi sono state sequestrate. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.