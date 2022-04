Evade dai domiciliari e passeggia per la città con il 'fumo' in tasca: denunciato

Servizi straordinari in città da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma. I controlli alle oltre 140 persone e a circa 60 veicoli hanno permesso di effettuare diverse denunce ed alcune segnalazioni amministrative. La prima denuncia riguarda un 22enne albanese sottoposto agli arresti domiciliari. La pattuglia, nel consueto controllo dei soggetti sottoposti a detenzione domiciliare, ha individuato il giovane a passeggio per la città. Condotto nuovamente presso l’abitazione, in seguito alla perquisizione personale è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish. E' stato denunciato per evasione e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.

Sono scattate anche due denunce per reati contro il patrimonio. La prima è un tentativo di rapina da parte di un 31enne che, dopo aver nascosto sette bottiglie di alcolici nello zaino, per assicurarsi la fuga, una volta scoperto ha spinto un addetto alla sorveglianza. Fermato poco dopo dalla pattuglia nelle vicinanze del centro commerciale è stato accompagnato in caserma e denunciato.

Una 29enne si è resa responsabile di tentato furto presso l’Unieuro di Via San Leonardo: ha rubato cinque power bag per un valore di oltre 200 euro. Fermata dalla pattuglia è stata denunciata dopo aver restituito le batterie. Un 31enne di origine marocchina, è stato fermato in Via Sant’Angelo. In seguito a un controllo è risultato a suo carico un provvedimento di divieto di accesso alla Stazione Ferroviaria ed alle zone vicine. Pertanto è stato denunciato per inosservanza del daspo urbano. Infine cinque le sanzioni amministrative per: ubriachezza, nei confronti di un 31enne trovato in evidente alterazione dovuta all’alcol all’interno del Parco Ducale e possesso di sostanza stupefacente in cui sono incorsi quattro giovani trovati complessivamente con oltre 5 grammi di hashish.