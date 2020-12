Evade dai domiciliari e va al bar ad ubriacarsi: 43enne arrestato

Si è spostato dalla sua abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, per andare al lavoro ma ha rispettato il tragitto autorizzato dal giudice e si è fermato in un bar, dove oltretutto si è ubriacato. Un 43enne albanese è stato arrestato dai carabinieri di Borgotaro che lo hanno visto uscire dal locale e salire in auto. Per l'uomo sono scattate le manette ed è stato riaccompagnato ai domiciliari. Il 43enne è stato anche denunciato per guida in stato di ebrezza: emanava un forte odore di alcol e si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro.