Paura all'ex-Salamini, uomo accoltellato davanti ad un bar alle 4 di notte: è grave

Due persone accoltellate in pochi giorni nella stessa via dell'area Ex-Salamini. Momenti di paura nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio in via Bruno Estasi a Parma. Per cause in corso di accertamento, probabilmente al culmine di una lite, un uomo è stato accoltellato davanti al Club Marrakech. Erano da poco passate le 4 di notte quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in codice rosso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite serie ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine, che stanno indagando sui due episodi per capire se ci sia un legame tra i due accoltellamenti.

IN AGGIORNAMENTO