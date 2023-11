Faida per gestire lo spaccio di droga a Roma: arrestato un ex rugbista delle Zebre di Parma

E' coinvolto anche Sami Panico, ex giocatore della Serie A di rugby con le Zebre di Parma e con diverse presenze con la Nazionale, nell'inchiesta che ha portato all'arresto di 28 persone nell'ambito di una faida per il controllo dello spaccio nella zona tra Pomezia e Nettuno, sul litorale a sud di Roma, L'ex giocatore di rugby era finito già nei guai per una storia di droga nel 2018. In quell'occasione aveva patteggiato la pena, che era stata sospesa. In questa nuova inchiesta, secondo gli investigatori l'ex rugbista sarebbe stato a capo di una delle due fazioni rivali.

Come ricostruito da Romatoday si tratta di una faida per controllare lo spaccio di droga tra Pomezia e Nettuno. All'alba di oggi la squadra mobile e la direzione distrettuale antimafia hanno smantellato due gruppi di spacciatori arrestando 28 persone, di cui 27 finite in carcere.

Tra gli esponenti massimi della due fazioni ci sono Francesco Marinacci e Sami Panico, ex giocatore della Serie A di rugby con le Zebre di Parma e con diverse presenze con la Nazionale, finito già nei guai per una storia di droga nel 2018. L'inchiesta, che ha permesso di iscrivere nel registro degli indagati 30 nomi, ha consentito anche di ricostruire un sistema di auto riciclaggio del denaro sporco, anche attraverso i centri scommesse.

Le indagini sono durate un anno, tra il 2019 e il 2020, e sono state anche condite anche dalle confessioni di un collaboratore di giustizia. Una combinazione che ha disegnato così il raggio d'azione dei due distinti sodalizi criminali, attivi tra i comuni di Pomezia e Nettuno. Due gruppi in concorrenza fra loro per il predominio del mercato della droga in quei territori, in particolare, cocaina e marijuana.

Secondo quanto ricostruito, infatti, è stato accertato l'esistenza di un primo sodalizio, diretto da Francesco Marinacci - il cui nome di legge anche nel IV Rapporto Mafie nel Lazio - supportato da luogotenenti. La sua banda di spacciatori, secondo gli investigatori, stava prendendo sempre più potere a Pomezia, Torvajanica, Ardea, Anzio e Nettuno, tanto da permettersi anche di commettere una spedizione punitiva nei confronti di uno spacciatore del gruppo rivale, quello dell'ex rugbista Sami Panico.

Armi e oltre 80 chilogrammi di droga

A sottolineare le dimensioni dei due gruppi, ci sono anche i risultati durante le fasi di indagine. Tra il 2019 e il 2020 la polizia e la procura hanno sequestrato 10 chilogrammi di cocaina, 75 chilogrammi di marijuana e una piantagione sempre di "erba". Durante le perquisizioni fatte oggi, invece, un ragazzo arrestato nascondeva un chilo e mezzo di hashish, 30 grammi di cocaina e chetamina. Nelle abitazioni di due dei 27 finiti in carcere, sono stati trovati un fucile e del munizionamento. Tutto sequestrato.

Non solo. Nel corso dei blitz fatti dalla squadra mobile, sono state prese in consegna anche delle armi da fuoco, tra cui 4 pistole clandestine. Droga, armi soldi e violenza. Nel corso dell’attività d'indagine, inoltre, è stato arrestato anche un uomo gravemente indiziato di un tentato omicidio. Secondo quanto appreso, avrebbe cercato di uccidere una persona per motivi legati allo spaccio.

Droga che ha permesso ai due gruppi di generare un giro d'affari importante, con quei soldi che andavano ripuliti in qualche modo. A dirlo sono ancora gli investigatori e gli inquirenti che hanno ricostruito una serie di operazioni di auto riciclaggio e trasferimento di denaro da parte di alcuni affiliati dei due gruppi che investivano i proventi illeciti in sale scommesse, immobili, autovetture e orologi di pregio.

Ecco perché il gip, nell'ordinanza, ha disposto il sequestro preventivo di una villa con piscina e 3 società, tutte operanti nel settore del gioco legale e delle scommesse sportive, e dei relativi rapporti finanziari.