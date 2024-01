Felino, giocano con i petardi: feriti due ragazzini: uno dei due, 12 anni, ha riportato gravi danni a una mano

Dramma a Felino, dove nel pomeriggio di Capodanno due ragazzini sono rimasti feriti in modo grave mentre stavano giocando con alcuni petardi. Uno dei due è rimasto gravemente ferito a una mano. Si tratta di un 12enne. È successo in via XX Settembre, poco lontano dal centro commerciale.

A chiamare il 118 sono stati alcuni passanti. Trasportato d'urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare per poi essere trasferito alla Clinica della mano a Modena. Ustioni invece per l'altro ragazzino. Indagini dei carabinieri di Sala Baganza che adesso stanno cercando di ricostruire i fatti sull'accaduto.

L’ordinanza sui divieti per i botti è stata disattesa un po’ ovunque, sia a Parma sia negli altri comuni della nostra provincia, dove i giochi d'artificio, botti e petardi sono stati utilizzati a macchia di leopardo un po' dappertutto.