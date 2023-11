Choc a Salsomaggiore: donna 66enne pestata a sangue e uccisa dal marito con una mazza

Feroce. Brutale, Disumana in ogni dettaglio. E' l'aggressione a colpi di mazza che ha ammazzato una donna straniera di 66 anni, Kumari Meena, stamattina a Salsomaggiore Terme. Una donna di origine indiana, uccisa dal marito dopo una lite. Secondo le prime informazioni l'arma del delitto sarebbe una mazza da cricket.

Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La donna, 66 anni, è morta dopo esssere stata aggredita, pestata e colpita dal marito, un connazionale, stamattina intorno alle 9,30. In ospedale, dove in un primo monento si pensava fosse stata trasferita in condizioni disperate, non ci è mai arrivata. Il suo corpo si trova ancora sul posto, in attesa del magistrato. Lo scenario è una palazzina di via Trento, dove sono intervenuti i mezzi di Parmasoccorso, che non sono riusciti a rianimarla. Troppo gravi le ferite riportate.

L'uomo è stato arrestato da una giovane donna carabiniere, libera dal servizio che è intervenuta da sola, prima dell'arrivo, pochi istanti dopo, della pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Salsomaggiore Terme.

IN AGGIORNAMENTO