Fermato dai carabinieri, poi ingoia tre bustine di eroina: denunciato 38enne nigeriano

Lo hanno fermato per un controllo e l’uomo ha reagito sbracciando e spintonando i Carabinieri, per poi ingoiare una manciata di “bustine” di colore bianco.

Questo è quello che è successo ieri a tarda sera, quando una pattuglia dei Carabinieri di Parma Oltretorrente, nell’ambito dei quotidiani controlli che vengono predisposti nel quartiere S. Leonardo ha fermato un 38enne nigeriano che alla vista dell’auto con i colori d’istituto ha tentato di scappare.

L’uomo una volta raggiunto dai carabinieri ha opposto una tenace resistenza e ha ingerito una manciata di bustine. Con non poca fatica i militari sono riusciti a bloccare l’uomo che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e 145 euro in contanti.

I militari ritenendo che l’uomo potesse avere ingoiato della sostanza stupefacente, lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore dove al termine degli accertamenti medico sanitari sono stati recuperati e posti sotto sequestro tre involucri contenenti circa 3 grammi di eroina ingeriti poco prima dal nigeriano.

A conclusione degli accertamenti medici e dei necessari riscontri il 38enne, gravato da precedenti di Polizia in materia di stupefacenti è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.