Fermato l'uomo nudo di via Toscana: suonava campanelli in via Flemming

È stato fermato dalla Polizia la scorsa notte l'uomo che si era presentato nudo in via Toscana, nel bar-tabaccheria in cui ha abbracciato e salutato proprietari e clienti, nello stupore generale. Ad avvisare il 113 alcuni residenti di via Flemming. Era nudo, stava suonando i campanelli dei condomini. L’uomo, un 26enne di origine albanese, residente in città, è stato portato in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.