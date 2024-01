Fermato per un controllo tenta di disfarsi di un pezzo di hashish lanciandolo in un campo: denunciato 19enne a Traversetolo

I carabinieri di Traversetolo hanno denunciato un 19enne del posto trovato in possesso di 12 grammi di hashish.

Una pattuglia della Stazione di Traversetolo, nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio, ha notato ferma lungo la strada una autovettura con il bagagliaio aperto e alcuni giovani in piedi fuori dall’auto.

All’arrivo della pattuglia il gruppetto ha cominciato ad agitarsi ed uno dei ragazzi, pensando di non essere visto ha lanciato una bustina in nylon trasparente in un campo vicino.

I carabinieri, recuperata la piccola confezione, hanno verificato che conteneva un pezzo di hashish del peso di circa 12 grammi. A questo punto i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione del ragazzo dove all’interno della cameretta del 19enne sono stati rinvenuti due pugnali da lancio, ed una pistola lanciarazzi completa di tromboncino. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine dell’attività, il ragazzo è stato denunciato perché ritenuto responsabile dei rati di detenzione illegale di stupefacenti e detenzione illegale di armi.