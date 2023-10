Fiamme in una camera del centro giovanile di Bedonia: ragazzi evacuati dalla struttura

Nella serata del 19 ottobre è scoppiato un incendio all'interno del Centro Fiordaliso di Bedonia, la struttura in cui sono stati collocati i ragazzi che si trovavano al centro Archè, chiuso nel dicembre del 2022 in seguito ad un ispezione di Ausl e Nas. Secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe generato a partire da una delle camere. Sul posto sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco, tra cui due di Borgotaro. In un primo momento sembrava infatti che l'incendio fosse di grosse dimensioni. Alla fine sono rimaste tre squadre con i camion autopompa e l'autobotte.

I ragazzi sono stati evacuati dal centro. Le fiamme sono state invece spente dal personale della struttura. Gli operatori del 115 hanno poi messo in sicurezza l'edifico. Sul posto anche l'ambulanza di Bedonia con l'infermiere e i carabinieri di Borgotaro, che hanno effettuato alcuni approfondimenti. Dopo le verifiche strutturali i ragazzi sono stati fatti rientrare. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.