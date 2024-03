Fidenza: arresti, denunce, sequestri di droga e patenti ritirate

Il Comando Compagnia dei Carabinieri di Fidenza, nei giorni scorsi, ha messo in campo un nuovo dispositivo rinforzato di uomini e mezzi provenienti da tutto il territorio della giurisdizione, per offrire un servizio utile ad aumentare la percezione di sicurezza della popolazione. Cinque pattuglie di uomini e donne in uniforme, coadiuvate da personale in borghese, si sono unite alle macchine regolarmente schierate nel turno serale-notturno e hanno eseguito posti di controllo in punti strategici dei comuni di San Secondo, Fontanellato e Fidenza, “filtrando” con maggiore intensità il traffico in transito. Nel corso dell’attività, una parte del dispositivo impegnato nei controlli, composto da personale della Stazione Carabinieri di S. Secondo Parmense, coordinato dal Comando Compagnia di Fidenza, avuta la notizia della presenza sul territorio di un uomo colpito da un ordine di carcerazione si è attivato nelle ricerche. L’uomo un 60enne di origini campane, dopo essere stato rintracciato, è stato tratto in arresto e condotto in carcere dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 3 mesi per vecchi reati contro il patrimonio.

I Carabinieri della Stazione di Soragna, hanno proceduto al controllo di un 20enne piacentino, il cui atteggiamento particolarmente agitato ed insofferente al controllo ha insospettito i Carabinieri che lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo un coltello del tipo a “farfalla” il cui porto è illegale. Il ragazzo è sto trovato in possesso altresì di una modica quantità di hashish, per uso personale. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Parma per porto abusivo di arma e la segnalazione alla Prefettura di Parma quale assuntore di stupefacenti. I controlli con etilometro hanno poi portato alla denuncia a piede libero per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un trentenne colombiano e un cinquantenne nocetano in transito sulla via Emilia, colti rispettivamente con 1,15 e 2,17 gr di alcol per litro di sangue. Per loro è scattato anche il ritiro delle patenti e il sequestro delle vetture, nel secondo caso ai fini di confisca. I servizi di perlustrazione dei parchi e delle zone cittadine più turbolente hanno portato ai seguenti risultati: un albanese e un tunisino, privi di permesso di soggiorno quindi di fatto clandestini sul territorio, sono stati denunciati e avviati alle procedure utili all’espulsione; ben sette le persone trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti e segnalate alla Prefettura di Parma in qualità di consumatori: per tutti loro, si aprirà un procedimento amministrativo di verifiche periodiche volto a disincentivare il consumo di stupefacenti. Denunciata, infine, una cinquantenne parmigiana per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a persone manifestamente ubriache; la donna, titolare di un bar della bassa, ha continuato a vendere alcol a un cinquantenne toscano residente da anni in Emilia il quale, fuori controllo, creava disturbo agli altri clienti e ha insultato ripetutamente i Carabinieri intervenuti per quietarlo e allontanarlo dal locale. Durante l’intero servizio, durato fino a notte inoltrata, i carabinieri di Fidenza hanno controllato un totale di oltre 50 macchine e 80 persone, per strada e all’interno di cinque diversi locali pubblici.