Fidenza, evade dai domiciliari per fumare droga

I carabinieri di Fidenza, durante un servizio di controllo ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, si sono accorti di strani movimenti sul tetto di un’abitazione, nel cui condominio era ristretto ad una misura detentiva un 30enne del posto. Insospettiti, i militari hanno voluto accertare l’effettivo rispetto della misura da parte del detenuto. Svolto un controllo mirato, si è riscontrato che l'uomo, che sarebbe dovuto restare a casari ristretto ai domiciliari, anche nel rispetto di alcune ulteriori restrizioni disposte dal giudice, invece si era recato sul tetto della propria abitazione di Fidenza per fumarsi uno spinello con degli amici, tra l’altro già noti alle forze dell’ordine.

Bloccato dai Carabineri con ancora la canna in mano, nell’intento di rientrare nella propria abitazione, l’uomo non ha opposto resistenza e, al termine delle formalità di rito è stato arrestato per evasione e riportato al proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto il prolungamento della detenzione di altri 8 mesi.

Inoltre, unitamente ai “compagni d’avventura”, è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacente alla locale Prefettura.