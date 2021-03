Fidenza: i carabinieri sequestrano pezzi di ricambio per auto per oltre 150 mila euro

Targhe rubate, kit per airbag, gruppi ottici, navigatori, volanti, carene anteriori e posteriori, paraurti di auto di alto livello tra Audi, Mercedes e Bmw. E' questa una parte del materiale rubato che i carabinieri del nucleo radiomobile di Fidenza hanno trovato all'interno di un furgone bianco, parcheggiato in una zona periferica di Fidenza. I militari, infatti, hanno visto un'auto sospetta che corrispondeva, per modello e colore, con un veicolo segnalato più volte per essere stato utilizzato in occasione di reati contro il patrimonio. I carabinieri si sono avvicinati all'auto, dalla quale erano scese tre persone, che si erano avvicinate ad un furgone. I tre sono riusciti a scappare, prendendo la tangenziale a tutta velocità.

Sul posto è rimasto il furgone: all'interno c'erano tantissimi pezzi di ricambio di autovetture, di marche prestigiose, probabilmente rubate in tutta la provincia, pronti per lasciare l’Italia. All'interno c'erano oltre 100 pezzi per autovetture Audi, Mercedes, Bmw. In particolare: targhe rubate, kit airbag, gruppi ottici, navigatori, volanti, carene anteriori e posteriori, sottoscocche e paraurti per un valore complessivo di 150 mila euro. I carabinieri stanno effettuando le indagini e gli accertamenti tecnici: i pezzi di ricambio sono stati sequestrati. A breve potranno essere disponibili per la restituzione a chi saprà dimostrare di averne diritto. È possibile contattare i responsabili delle indagini all’email: cppr526200no@carabinieri.it indicando i dati anagrafici, un contatto e copia della denuncia.

