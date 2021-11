Fidenza, pauroso incidente: conducente estratta dall'auto prima che esplodesse

Pauroso incidente in via Emilia, all'altezza di Fidenza, località San Faustino, Attorno alle ore 1.30 un’Audi A5, per cause in corso di accertamento, ha violentemente tamponato una Fiat Punto. A causa dello scontro, l'auto tamponata ha perso il controllo,dopo aver girato su se stessa è uscita di strada andando a impattare violentemente contro alcuni pali di un distributore poco distante. Alcuni passanti, intuita la gravità del fatto, hanno immediatamente attivato il 112. Una gazzella dei carabinieri del nucleo radiomobile di Fidenza è intervenuta in pochi minuti, quando la Punto aveva già iniziato a bruciare.

I militari si sono precipitati sul luogo, riscontrando che la conducente, una trentenne fidentina, era riversa in macchina priva di sensi, parzialmente incastrata tra le lamiere. I carabinieri hanno estratto la giovane dall'auto, adagiandola in strada pochi istanti prima che la vettura, alimentata a gps, esplodesse e venisse totalmente avvolta dalle fiamme. Con l’aiuto di alcuni automobilisti in transito i militari hanno ulteriormente allontanato la ragazza, affidandola alle cure del personale del 118 che intanto era arrivato sul posto. Le fiamme hanno totalmente distrutto la Fiat Punto, i vigili del fuoco di Fidenza hanno domato l'incendio. L’autista dell’Audi ha riportato lesioni lievi, è rimasto sul posto, fornendo collaborazione. Accompagnato in ospedale è stato sottoposto ai test utili a evincere eventuale presenza di alcol o altre sostanze nel sangue, che daranno gli esiti nei prossimi giorni. Le vetture, al termine dei rilievi, sono state sequestrate. La ragazza si trova ricoverata all’ospedale di Parma, incosciente, in prognosi riservata.