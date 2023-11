Fidenza, picchia la moglie durante una lite: arrestato 38enne

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno arrestato un 38 enne straniero perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie convivente. Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Fidenza sono intervenuti in un’abitazione del fidentino perché era stata segnalata una violenta lite in atto tra coniugi.

All’arrivo dei militari i coniugi si trovavano entrambi all’interno dell’abitazione, l’autore delle presunte violenze, un cittadino straniero di 38 anni, era agitato e chiaramente alterato, mentre la donna, che in un primo momento ha tentato di minimizzare, mostrava evidenti i segni delle violenze subite. I militari, riportata la calma, si sono dedicati alla certosina ricostruzione dei fatti al termine della quale hanno arrestato l’uomo perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lo hanno tradotto nel carcere di Parma.