Fidenza sconvolta per la scomparsa di Bandozzi, Massari: "La notizia mi ha pietrificato"

Fidenza è sconvolta dalla morte di Giorgio Bandozzi, l'odontotecnico di 58 anni, conosciutissimo nella città borghigiana. Il ricordo del sindaco Andrea Massari su Facebook è pieno di dolore. "La notizia mi ha pietrificato - ha scritto il primo cittadino di Fidenza -. Giorgio era un amico discreto, sempre sorridente, di poche parole ma sempre caratterizzate da un ottimismo e una bontà non comuni. Era una bella e buona persona". Nel suo tempo libero, Bandozzi praticava diversi sport. La passione per la bici lo aveva portato a raggiungere il suo gruppo di amici sul Passo della Cisa, dove non è mai arrivato a causa dell'impatto violento con una moto.