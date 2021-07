Finisce il blocco degli sfratti: a Parma più di 500 provvedimenti da eseguire

Il Prefetto Antonio Garufi: “Rilevo incoraggianti segnali di apertura da parte di tutti: intercettare le situazioni di marcato disagio ben prima che si arrivi allo sfratto per provare a trovare insieme soluzioni tempestive"

Prime importanti riflessioni raccolte ieri dalla Prefettura in vista della ripresa dell’esecuzione degli sfratti al termine delle proroghe decise dal Governo nel contesto delle misure anti Covid.

All'incontro presieduto dal Prefetto Antonio Garufi, hanno partecipato rappresentanti dei sindacati, delle associazioni dei proprietari e degli inquilini, dell’ACER, e altri rappresentanti delle istituzioni di Parma.

Partendo dal dato numerico degli sfratti pendenti (complessivamente oltre 500), i vari interventi hanno messo in evidenza la complessità del problema casa ma anche una sincera disponibilità delle diverse componenti ad affrontare coralmente ed in modo propositivo i difficili momenti che, nei mesi a venire, potranno registrarsi anche per una eventuale saldatura con il previsto sblocco dei licenziamenti.

“Rilevo incoraggianti segnali di apertura da parte di tutti”, ha commentato il Prefetto Garufi, “le forze migliori di questa città confermano l’impegno ad un approccio condiviso ad una tematica così delicata, a partire dalla necessità di intercettare le situazioni di marcato disagio ben prima che si arrivi allo sfratto per provare a trovare insieme soluzioni tempestive”. Nei prossimi giorni un gruppo di lavoro più ristretto focalizzerà l’attenzione sulle criticità di sistema e sulle metodologie da attivare per potenziare l’efficacia degli strumenti, ad esempio sul fronte della morosità incolpevole e della rinegoziazione dei canoni, messi a disposizione dal Comune e dagli altri organismi coinvolti.