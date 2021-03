Fontevivo, al parco per spacciare hashish e ketamina: arrestato 40enne

Si trovava all'interno del parco di via Don Minzoni di Fontevivo e aveva appena spacciato due dosi di droga - hashish e ketamina - a due consumatori del posto quando è stato fermato dai carabinieri di Soragna, che stavano effettuando alcuni controlli all'interno dell'area verde. Un 40enne, residente a Fontevivo, è stato fermato ed arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono stati attirati dal forte odore di marijuana che proveniva dai tre uomini: il 40enne ha mostrato un involucro con 50 grammi di hashish, diviso in alcune decine di dosi.

Gli altri due avevano un coltello a serramanico, una dose di ketamina e una di hashish. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare in casa del 40enne ed hanno trovato un vero e proprio bazar della droga, con sostanze di ogni tipo: dalla ketamina all'hashish, dall'ecstasy alla marijuana per un peso totale di mezzo chilo. In casa c'erano anche 2 mila euro in contanti: il 40enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio mentre i due clienti sono stati segnalati come consumatori di droga in Pregettura: uno di loro è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca.