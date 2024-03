Forte boato in zona sud, ecco cosa è stato

Dal Cinghio Sud al quartiere Montanara fino a Lesignano de' Bagni. Ieri sera, poco prima delle 23, in diverse zone si è sentito un forte boato. L'area sud della città ha avvertito l'eco profonda di uno scoppio e diverse sono state le chiamate ricevute dai vigili del fuoco. Da via Chiavari sono partite alcune squadre, nel tentativo di accertarsi che la situazione fosse sotto controllo, oltre che per chiarire l'origine del fragore. Che, a quanto pare, sembrerebbe da attribuire allo scoppio di una bomba carta. Una bravata che non ha avuto nessuna conseguenza su persone o cose.