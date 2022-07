Forti raffiche di vento, caduti in strada alberi e rami: 118 al lavoro

La notte appena trascorsa è stata segnata da vento e pioggia in tutta la città. Sono state segnalate raffiche fortissime, fino a 85 chilometri orari, che hanno causato la caduta di alberi e rami sul manto stradale. Non si segnalano, per il momento, danni a persone ma i vigili del fuoco hanno lavorato con diverse squadre. Una cinquantina gli interventi per gran parte della notte per rimettere in sicurezza le zone colpite dalle forti raffiche di vento e liberare le strade da rami e grosse piante.