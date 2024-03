Frana a Calestano, rocce e detriti sulla strada comunale di Vigolone: carreggiata chiusa

A Calestano, a seguito delle abbondanti precipitazioni ancora in corso, si è verificata una frana che ha coinvolto la caduta di rocce e detriti, ostruendo la strada comunale di Vigolone km 1, determinando la momentanea interruzione della stessa.

Sul posto il personale della Stazione Carabinieri di Calestano e dell'amministrazione Comunale per la messa in sicurezza e per le operazioni di ripristino.