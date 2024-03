Fumano sul treno: tre denunciati e corsa cancellata

Stavano fumando a bordo del treno regionale da Milano a Parma, nonostante il divieto. Gli altri passeggeri hanno quindi segnalato la situazione al capotreno. I tre senegalesi, di circa 20 anni e residenti a Parma, si sono rifiutati di spegnere le sigarette e di fornire i documenti per l'identificazione, anche dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto nella giornata di domenica 10 marzo.

Secondo le prime informazioni il treno regionale, a quel punto, è stato fatto fermare nella stazione di Fiorenzuola d'Arda per consentire le operazione di identificazione dei ragazzi. Dopo una lunga pausa in stazione la corsa è stata soppressa e gli altri passeggeri sono stati costretti a prendere un secondo treno. Sul posto i carabinieri di Fiorenzuola che hanno portato i tre giovani in caserma: dopo le procedure di rito li hanno denunciati per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità e multati per non aver rispettato il divieto di fumo.