Fungaiolo si perde sul Monte Penna, 66enne ha un malore sul passo dell'Incisa: doppio intervento del soccorso alpino

Poco dopo mezzogiorno di domenica 15 ottobre nella zona boschiva del monte Penna un 34enne originario dell'est Europa (residente in provincia di Piacenza) ha perso l'orientamento e ha mancato il ritrovo con l'amico. Quest'ultimo ha dato l'allarme al rifugista del Faggio Tre Comuni (volontario della stazione monte Orsaro) che ha attivato i colleghi. Per la ricerca sono partite due squadre ma pochi minuti dopo la Centrale Operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino per un 66enne (residente in provincia di Parma) che, presso Passo dell'Incisa, aveva accusato un malore.

Una delle due squadre si è recata sul posto per prestare soccorso all'uomo e per l'evacuazione è stato richiesto l'intervento di EliPavullo. I volontari della stazione monte Orsaro hanno posizionato l'uomo su barella e quest'ultimo è stato verricellato a brodo dell'elisoccorso che lo ha portato, in codice di media gravità, all'ospedale Maggiore di Parma. Sul posto erano presenti anche gli operatori dell'ambulanza Croce Rossa di Bedonia.

Nel mentre il fungaiolo disperso, arrivato ad una strada forestale e avendo visto un'auto, ha chiesto un passaggio ed è stato accompagnato alla frazione Piane di Carniglia (comune di Bedonia): lì sono giunti i volontari del Soccorso Alpino che, dopo essersi assicurati che il giovane non presentasse problematiche sanitarie, lo hanno riaccompagnato al proprio mezzo.