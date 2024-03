Furti seriali nei supermercati: arrestato 40enne

Nel pomeriggio del giorno 8 marzo 2024 personale appartenente alla Squadra Mobile di Parma ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Parma a seguito della richiesta di adozione del provvedimento da parte della Procura della Repubblica.

Con il provvedimento è stata disposta l’applicazione della misura cautelare nei confronti di A.F. 40enne italiano, già detenuto presso la locale casa circondariale.

L’uomo, a seguito di attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile, è gravemente indiziato della commissione di molteplici reati contro il patrimonio perpetrati in Parma tra il mese di settembre ed il mese di dicembre 2023.

In particolare, all’indagato vengono contestati quattro furti consumati e due tentati commessi all’interno di supermercati, dove lo stesso asportava diverse bottiglie di bevande alcoliche o prodotti alimentari per un valore di alcune centinaia di euro; in una circostanza il soggetto, vistosi scoperto, esercitava violenza nei confronti del personale addetto alla sicurezza del punto vendita al fine di guadagnarsi la fuga.

Alla luce delle diverse contestazioni la Procura della Repubblica ha proceduto alla riunione dei procedimenti ed alla proposizione di un’unica richiesta di applicazione della misura cautelare per l’indagato. Il provvedimento è stato notificato all’uomo già detenuto nel Carcere di via Burla.