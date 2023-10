Furto al Polo Logistico di Protezione Civile della Croce Rossa di Parma

Nella scorsa settimana, alcuni individui, hanno preso di mira i mezzi parcheggiati nei pressi del Polo Logistico di Protezione Civile CRI Parma sito in via Sironi. Ignoti hanno approfittato delle ore notturne per smontare le paratie dei rimorchi dei camion da trasporto appartenenti al Comitato Regionale CRI Emilia-Romagna ed in uso al Comitato di Parma. "Un atto da condannare a priori perché oltre all’ingente danno economico, di svariate migliaia di euro, questo furto mette Croce Rossa in difficoltà in caso di emergenze che richiedano un rapido spostamento di attrezzature ingombranti come tensostrutture, generatori, moduli di emergenza, etc. Un danno che, di conseguenza, si estende oltre la Croce Rossa e colpisce tutti i cittadini". Così il Presidente del Comitato di Parma, Giuseppe Zammarchi che, a nome di tutti i Volontari e Dipendenti del Comitato, esprime sconcerto ed incredulità oltre al dispiacere di vedere prese di mira le dotazioni del Comitato ed i veicoli dei volontari CRI in servizio.

"Quello occorso la scorsa settimana, è l’ennesimo episodio che colpisce il nostro Comitato. Arriva infatti dopo altri furti subiti presso il Polo Logistico di via Sironi, oltre al danneggiamento dei mezzi di alcuni nostri volontari in servizio presso la sede principale CRI di via Riva ed a ripetuti piccoli danni causati volontariamente ai mezzi del Comitato parcheggiati presso la sede. Nonostante questi episodi che prendono di mira chi si dedica ad aiutare il prossimo, tutti quanti noi continueremo a tenere alti i Principi che ci sostengono nelle nostre attività quotidiane e saremo sempre e comunque pronti a rispondere a qualunque richiesta di aiuto".