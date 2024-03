Prendono in affitto la casa di un'anziana e poi la derubano: denunciati due giovanissimi

Un’anziana donna di Pellegrino Parmense si era rivolta ad un’agenzia immobiliare per affittare un appartamento al piano inferiore di quello da lei occupato e che era inutilizzato, sperando di poter realizzare una piccola entrata extra. Si erano presentati come potenziali affittuari due giovani, che si erano detti interessati, chiedendo di poter fare una “prova” di qualche giorno, prima di formalizzare il contratto. La donna, rassicurata anche dai modi gentili della giovane coppia acconsentiva a farli entrare nell’appartamento.

Dopo alcuni giorni però ecco l’amara sorpresa. Infatti l’anziana si era assentata per effettuare delle commissioni in paese ed al suo ritorno non aveva trovato più i due giovani, che avevano abbandonato in fretta e furia la casa, dopo aver forzato la porta della cantina della proprietaria rubandole alcuni sacchi di pallet, generi alimentari vari che teneva in una dispensa e diverse bottiglie di vino. La donna, scossa più per la sorpresa che per il danno economico, si rivolgeva ai carabinieri della locale Stazione, riferendo l’accaduto e i pochi dati che conosceva dei due giovani. I militari si attivavano immediatamente e, partendo dalle informazioni fornite dall’anziana risalivano all’Agenzia immobiliare che aveva avuto il primo contatto con i due e di qui riuscivano, anche con degli accertamenti nelle banche dati dell’Arma a individuare la coppia, lui 23enne, lei un anno più giovane, entrambi con precedenti, che sono stati denunciati per furto aggravato.