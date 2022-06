Prima ruba al supermercato, poi tenta il colpo da Mediaworld: 33enne arrestato

Ieri sera le Volanti sono intervenute presso il negozio Mediaworld del centro commerciale Euro Torri. A far scattare l'allarme è stato un dipendente del negozio che aveva appena visto un giovane che, dopo aver prelevato dagli scaffali uno smartphone custodito all’interno di un blister di plastica antitaccheggio, stava cercando di impossessarsene usando un coltello da cucina per aprirlo (valore 476 euro)..

Il responsabile del furto, identificato per italiano di 33 anni, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso del coltello da cucina con il quale aveva forzato il blister antitaccheggio rendendolo inservibile, e che peraltro veniva riconosciuto dal dipendente del centro commerciale come autore del fatto.

Nel corso del controllo i poliziotti hanno notato che all’interno della sacca di proprietà del 33enne era custodita altra merce proveniente dal vicino centro commerciale Interspar. L’uomo riferiva di aver acquistato regolarmente la merce, senza però riuscire a dimostrarlo. I poliziotti a quel punto, si recavano dunque presso il supermercato Interspar per verificare l’esatta provenienza della merce e l’effettivo pagamento. I commessi riconoscevano la merce trovata come appartenente al supermercato. Nel corso del controllo veniva appurato che solo una parte della merce era stata pagata, mentre la restante, due bottiglie di vino e una forma di formaggio non risultavano pagate.

La merce veniva riconsegnata agli aventi diritto, e il 33enne veniva portato in Questura per essere fotosegnalato. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per il reato di furto aggravato e deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio.