Gli rubano l'auto sotto casa in via Leonardo da Vinci, l'appello di un cittadino: "Se la vedete chiamate la polizia"

Nella notte tra il 7 e l'8 novembre alcuni ignoti hanno rubato l'auto mentre il mezzo era parcheggiato sotto casa del proprietario, in via Leonardo Da Vinci a Parma, nella zona di via Sidoli a Parma. Il cittadino, che ha presentato denuncia di furto in Questura, ci ha contattato per lanciare un appello "La mia auto Toyota RAV4 ibrido di colore bianco tetto nero targa GG759XV è stato rubata ieri alle ore 23. Chiunque dovesse avvistarla contatti la polizia".