Al supermercato rubano il portafoglio a un'anziana e poi col suo bancomat ritirano 1.500 euro: arriva l'sms del prelievo, due borseggiatrici arrestate dopo un inseguimento

Erani in tre, due donne e un uomo: si aggiravano a Fidenza nei parcheggi dei principali supermercati fino a quando hanno notato una signora anziana con difficoltà deambulatorie che stava entrando in un punto vendita.

Parcheggiata l’auto, mentre l’uomo è rimasto a bordo, le due complici sono entrate nel punto vendita iniziando a girovagare tra le varie corsie. Mentre una delle due chiedeva informazioni alla vittima sul prezzo di un prodotto, l’altra le ha sfilato il portafoglio dalla borsetta. Entrambe si sono poi allontanate con estrema naturalezza come se nulla fosse accaduto.

La vittima si è accorta del furto poco dopo quando, giunta alle casse, doveva pagare per la spesa appena effettuata. Ha quindi chiamato immediatamente il 112. Una pattuglia dei carabinieri di Fidenza l’ha raggiunta in pochi minuti e ha iniziato a raccogliere iprimi ed importanti elementi utili, quali la descrizione delle due donne, nonché il contenuto del portafoglio: documenti personali, bancomat e la somma contante di 55 euro.

Mentre la vittima era ancora intenta a riferire particolari utili alle attività di ricerca delle responsabili, nel frattempo la descrizione delle borseggiatrici era già stata diramata alle altre pattuglie presenti sul territorio e fatte confluire in zona dalla centrale operativa.Un sms ha informato la vittima che da uno sportello atm di un istituto di credito ubicato a poca distanza qualcuno aveva appena prelevato 1.500 euro in contanti. Il coordinamento tra la centrale operativa e le pattuglie sul territorio, ha permesso, nel giro di una manciata di secondi, di inviare due “gazzelle” presso la banca dove è stato effettuato il prelievo di denaro. I carabinieri hanno fermato l’auto con a bordo le due donne e l’uomo che si trovava alla guida e che stavano cercando di fuggire in direzione Piacenza. Le autrici del furto, che per effettuare i prelievi fraudolenti si erano limitate a calzare dei cappellini, corrispondevano perfettamente alla descrizione e l’immediata perquisizione ha consentito di rinvenire nella loro disponibilità la somma in contanti di 1.555 euro, corrispondente esattamente alla somma del denaro prelevato più quello che era contenuto nella borsetta sottratta alla cliente del supermercato.

I successivi accertamenti, effettuati anche attraverso la visione delle varie immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza dell’istituto di credito e dell’esercizio commerciale, ha permesso di raccogliere inconfutabili ed incontrovertibili elementi nei confronti degli autori del reato, di origine bulgara, ma gravitanti nel bolognese, ricchi di precedenti specifici che nel giro di un paio d’ore sono stati arrestati perché ritenuti responsabili, in concorso tra di loro, di furto con destrezza ed indebito utilizzo di carte di credito o pagamento, e trattenuti nelle camere di sicurezza della Caserma di Fidenza, in attesa del giudizio di convalida.