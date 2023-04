Ruba 7 bottiglie di champagne dal valore di 400 euro nascondendole in una panciera: arrestato 42enne

Ruba lo champagne nascondendo le bottiglie in una panciera sotto i vestiti. Però, ha esagerato e l’eccessivo rigonfiamento ha insospettito il titolare del supermercato di Langhirano. Dopo che il 42enne rumeno, con diversi precedenti di polizia residente in provincia di Verona, ha pagato due bibite e stava per uscire dal locale ha tentato di fermarlo per verificare se il sospetto fosse corretto in quanto dallo scaffale mancavano diverse bottiglie di pregio.

Scoperto ha cercato di fuggire attraversando di corsa un cortile ma, il cancello era chiuso a chiave e nono riuscendo a scavalcarlo ha dovuto desistere. La pattuglia della Stazione di Langhirano, subito arrivata, lo ha preso in consegna e perquisito. Sotto i vestiti è stato trovato l’ingegnoso nascondiglio con

all’interno ben 7 bottiglie di champagne per un valore di quasi 400 euro. Condotto in caserma è stato arrestato per tentato furto e trattenuto presso le

camere di sicurezza. La merce è stata restituita al negoziante.