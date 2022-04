Gli rubano il giubbotto e le cuffie in discoteca, ritrovati grazie al Gps: 20enne denunciato

Si è recato in una discoteca in provincia di Parma per trascorrere una serata tra amici ma quando è uscito si è accorto che qualcuno gli aveva rubato il giubbotto, con all'interno un paio di cuffie Apple Airpods. Quando è tornato a casa, nel comune di Sala Baganza, si è rivolto ai carabinieri per presentare denuncia. Tramite l'applicazione 'trova Iphone' è riuscito a localizzare le cuffie che, secondo gli ultimi dati, si trovavano nella zona di Sant'Ilario d'Enza.

I militari hanno avviato le indagini, in colleborazione con i colleghi parmensi, e sono riusciti a rintracciare il giubbotto. Un ragazzo di 20 anni del posto lo stava indossando proprio quando i carabinieri, dopo averlo riconosciuto, hanno deciso di controllarlo. Il ragazzo si è agitato ed ha riferito di aver comprato il giubbotto usato da un amico. La vittima del furto però ha ricosciuto il suo giubbotto: all'interno c'erano ancora le cuffie wireless. Per il 20enne è scattata una denuncia per furto.