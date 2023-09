Traversetolo, rubano 3.500 di prodotti per l'igiene personale in un supermercato: denunciati due rumeni

Sono entrati all'interno di un supermercato di Traversetolo con il volto parzialmente coperto da cappellini da baseball, hanno riempito una grossa borsa con prodotti per la cura del corpo e l'igiene personale e poi sono scappati, passando dall'uscita senza acquisti. Due rumeni di 35 e 23 anni sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno identificati dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I due ladri hanno rubato prodotti dal valore di circa 3.500 euro, li hanno messi in un borsone e poi sono usciti. Uno dei due ha preso il borsone del complice dall'altro lato dell'uscita, cercando di evitare così il sistema antitaccheggio.

I carabinieri, acquisita la denuncia, hanno visionato il sistema di videosorveglianza interno dell’esercizio commerciale ricostruendo puntualmente il furto commesso dai due stranieri. Le immagini hanno permesso di identificare uno dei responsabili in un romeno 35enne residente a Roma gravato da precedenti di polizia specifici. Gli ulteriori accertamenti esperiti hanno consentito di individuare anche il secondo uomo ritenuto responsabile

del furto, identificato in un rumeno di 23 anni, gravato da precedenti specifici e senza fissa dimora. Per i due è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.