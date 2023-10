Furto di rame lungo i binari: ritardi di oltre mezz'ora sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara

Alcuni malviventi hanno rubato, nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre, rame lungo i binari della linea ferroviaria Parma-Suzzara. In conseguenza del furto si sono verificati rallentamenti lungo la linea e disagi per i pendolari della linea, che già nei mesi scorsi avevano lamentano ritardi e cancellazioni di treni. In questo caso i ritardi sono stati di oltre mezz'ora.

I tecnici si sono messi al lavoro dalle prime ore della mattina per ripristinare la linea. Non è la prima volta che i ladri prendono di mira questa tratta ferroviaria: la presenza di rame attira i malviventi che agiscono con il buio per cercare di passare inosservati. Alcune indagini avevano portato, nelle scorse settimane, alla denuncia di alcune persone accusate di aver rubato materiale dai binari, soprattutto rame.