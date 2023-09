Ruba all'interno di un sexy shop a Parma e si ferisce danneggiando le cassette di sicurezza: denunciato 26enne

Nella notte del 17 settembre, intorno alle ore 3, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma è intervenuta su disposizione della Centrale Operativa presso un sexy shop del centro. L’intervento è scaturito dalla chiamata del proprietario, il quale, attraverso il sistema di videosorveglianza, aveva notato la presenza di un giovane che stava forzando le cassette di sicurezza del self service.

Pronta è stata la risposta dei Carabinieri che hanno visto l'uomo, che aveva una mano insanguinata, mentre stava cercando di occultare qualcosa in una tasca dei pantaloni. La perquisizione dell'uomo portava al rinvenimento di alcuni sex toys, precedentemente asportati, previa effrazione delle cassette di sicurezza, di cui veniva constatato il danneggiamento, per un ammontare di poco meno di un centinaio d’euro. Il giovane, uno 26enne straniero, è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.