Via Lago Verde, ladri acrobati entrano al terzo piano e svaligiano l'appartamento

Si sono arrampicati sulla grondaia salendo fino al terzo piano, poi una volta sul balcone hanno forzato la portafinestra - probabilmente con un piede di porco - e sono entrati all'interno dell'appartamento. I ladri tornano a colpire al quartiere Montanara, prendendo di mira questa volta un condominio di via Lago Verde, di fronte alla zona del circolo del rugby. Secondo le prime informazioni i malviventi avrebbero colpito tra le 17 e le 19 quando i proprietari erano fuori casa. Una volta dentro hanno scaraventato a terra tutto quello che hanno trovato, alla ricerca di soldi in contanti e gioielli. Il bottino sarebbe stato magro: poche centinaia di euro. I ladri, una volta dentro, avrebbero anche chiuso la porta d'ingresso con il blocco interno per impedire ai proprietari di entrare, nel caso fossero tornati quando i ladri erano ancora all'interno dell'abitazione.