Ghiare di Fontanellato, operaio cade da alcuni metri d'altezza: gravissimo in Rianimazione

Dramma a Ghiare di Fontanellato. Un opeaio è caduto da un'altezza di alcuni metri mentre si trovava in un'azienda del paese. L'episodio si è verificato poco dopo le 8 di stamattina, domenica 12 febbraio.

Non si conoscono ancora le cause ma sembra che la caduta abbia provocato gravi ferite all'uomo che adesso si trova ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza, i carabinieri e i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro.

Si sta indagando nel frattempo sulle cause che hanno portato all'incidente.

IN AGGIORNAMENTO