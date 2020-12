Giallo a Fidenza, giovane trovato in un canale: gravissimo in ospedale

Un giovane è stato ritrovato all'interno di un canale lungo la via Emila a Fidenza ed è ora è ricoverato in gravissimi condizioni all'Ospedale di Vaio. L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 14 dicembre. Un passante si è accorto della presenza di una persona, riversa all'interno di un canale, nei pressi della via Emilia nel territorio del comune di Fidenza.

L'uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al ragazzo - che deve ancora essere identificato - lo hanno trasportato d'urgenza all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Secondo le prime informazioni il giovane si trovava in gravissime condizioni di ipotermia: è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

Le forze dell'ordine hanno effettuato un sopralluogo sul posto per cercare di ricostruire l'accaduto. Non è chiaro se il giovane sia rimasto coinvolto in un incidente o se sia rimasto vittima di un'aggressione.

IN AGGIORNAMENTO