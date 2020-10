Giovani senza mascherina a Borgotaro: sei multe da 400 euro

Non rispettavano la distanza di sicurezza e non indossavano la mascherina, disposizione prevista dalle norme per il contrasto del contagio da Covid-19 anche all'aperto. Sei giovani di Borgotaro sono stati sanzionati con una multa di 400 euro a testa: i carabinieri della stazione locale hanno prima avvertito i ragazzi e dopo che questi si sono rifiutati di rispettare le distanze di sicurezza e di indossare la mascherina hanno elevato le sanzioni ad ognuno di loro.

I giovani sono stati fermati nel corso di alcuni controlli messi in atto dai militari nei luoghi di assembramento dei giovani in Val Taro: ristoranti, pizzerie ed agriturismi. Le sei multe sono state l'unico caso di non osservanza delle regole: per il resto tutte le persone controllate dai carabinieri indossavano i dispositivi di protezione individuale e mantenevano la distanza di sicurezza.