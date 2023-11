Due giovani trovati a bordo di un Suv rubato: italiano e somalo denunciati per ricettazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione, un 20 enne italiano ed un 25 enne somalo, dimoranti a Parma, perché trovati a bordo di un’autovettura rubata. I Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato, in una via adiacente la stazione ferroviaria un “suv” parcheggiato in doppia fila, con due giovani a bordo che ad un primo passaggio della pattuglia, non sono sembrati a loro agio su quel veicolo. I militari hanno deciso di controllare i due giovani, che non sono stati in grado di dare una convincente spiegazione del motivo per il quale si trovassero a bordo di quel veicolo. I Carabinieri sempre più sospettosi, hanno proceduto al controllo della targa che è risultata

oggetto di furto. A questo punto i due uomini sono stati accompagnati in caserma e da un più approfondito controllo, il 20 enne italiano è risultato gravato dal divieto di ritorno nel Comune di Parma emesso dal Questore di Parma. Al termine delle formalità di rito i due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuti responsabili del reato di ricettazione. L’autovettura è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria che ha ringraziato di cuore i Carabinieri.