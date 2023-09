Gli rubano la bici, lui la riconosce in una via di Fidenza: denunciato 22enne per ricettazione

Nei giorni scorsi un cittadino di origine asiatica, a Fidenza da molti anni, aveva sporto denuncia di furto della bicicletta in uso a suo figlio, di discreto valore economico, ma di enorme valore affettivo, parcheggiata in zona cimitero e scomparsa nel corso della giornata.

Alcuni giorni dopo il giovane, transitando in una via del centro cittadino, ha notato un mezzo simile al suo su un furgone. Immediatamente ha contattato il padre che ha richiesto l’intervento dei carabinieri per le verifiche del caso.

A conclusione di brevi ricerche, dato che il furgone nel frattempo si era spostato dal punto in cui era stato notato dalla giovane vittima, i miliari lo hanno localizzato e hanno proceduto a identificare il conducente e, recuperata la bici, l'hanno fatta visionare al ragazzo che l'ha riconosciuta.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il cittadino trovato in possesso della bicicletta, un extracomunitario di 22 anni di Fidenza, l’aveva acquistata qualche giorno prima per poche decine di euro, da altri ignoti extracomunitari, nei giardini della città.

La bicicletta, il cui furto era stato denunciato lo scorso 21 settembre, è stata restituita ai legittimi proprietari, e il giovane che ne aveva la disponibilità, ritenuto responsabile del reato di ricettazione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma.

