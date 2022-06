Guasto al distributore che perde carburante: vigili del fuoco in azione in via Emilio Lepido

Nella serata di ieri, 2 giugno, si è verificato un guasto all'interno del distributore di benzina Q8 in via Emilio Lepido a Parma. In seguito ad un malfunzionamenro del dispositivo e per cause in corso di accertamento una parte del carburante ha iniziato ad uscire. L'allarme è scattato dai passanti e in pochi istanti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Parma, partiti dalla caserma di via Chiavari, con alcune squadre. Gli operatori del 115 hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza l'area. L'intervento, infatti, si è concluso nel corso della nottata. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente: dopo un sopralluogo e l'intervento dei vigili del fuoco la zona, che è stata chiusa all'accesso durante le operazioni di messa in sicurezza, è tornata accessibile.