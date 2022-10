Guida completamente ubriaco e minaccia i carabinieri che lo fermano: patente ritirata e auto confiscata

Un automobilista, che si era messo alla guida completamente ubriaco, è stato fermato e controllato dai carabinieri di Parma in centro storico. L'uomo, alla vista dei militari, è sceso e li ha minacciati. Il suo tasso alcolemico era di 2 grammi/litro. Per lui è scattato il ritiro della patente e la confisca del veicolo.

Nella serata di ieri, 24 ottobre 2022, durante un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due uomini, un italiano e l’altro straniero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quest’ultimi sono stati trovati n possesso di complessivi 28 grammi di hashish nonché di una piantina di marijuana e di 12 grammi della relativa sostanza.

Oltre 300 nella giornata di ieri le chiamate al 112, tra le quali una per la quale i Carabinieri sono prontamente intervenuti per un episodio di furto in un

supermercato ai danni di una cliente: il responsabile veniva prontamente identificato e deferito.