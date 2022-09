Guidava con patente francese falsa: denunciato un egiziano

Durante un controllo in via Verdi, una pattuglia della Polizia Locale ha intimato l'alt ad un veicolo: il conducente, un uomo di nazionalità egiziana residente in provincia, ha esibito agli agenti una patente di guida francese. Fin da subito il documento presentato ha insospettito gli agenti date alcune difformità dagli standard originali. La pattuglia ha così provveduto ad un approfondito esame ispettivo attraverso l'utilizzo di torcia UV a led ed apposito lentino che hanno confermato la non autenticità del documento. Per tali motivi l'uomo è stato accompagnato presso gli uffici di Strada del Taglio per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e successivamente è stato indagato per falso materiale in atto pubblico. Il documento falsificato è stato posto sotto sequestro penale. L'uomo è stato inoltre sanzionato per guida senza patente, non essendo dotato di alcuna abilitazione alla guida, ed il veicolo su cui viaggiava è stato sottoposto a fermo amministrativo.

“Il fenomeno delle patenti false è statisticamente molto diffuso tra gli extracomunitari: Per la modica cifra di 50 euro circa, persone non autorizzate, ti spediscono comodamente a casa un bel documento di guida sulla cui autenticità è difficile non scommetterci. - ha sottolineato il Comandante Cassano -. Alcune volte i miei agenti si sono trovati tra le mani patenti finte di paesi, soprattutto africani e asiatici, dove ancora sono utilizzati documenti privi di elementi di sicurezza antifalsificazione, fatte meglio e più nitide di quelle originali”.