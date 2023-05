Guidava nonostante gli avessero ritirato la patente: multato

Nel tardo pomeriggio del 6 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati, con particolare riferimento allo spaccio e all’assunzione di stupefacenti, oltre alle condotte sulla strada. All’esito dei controlli alla circolazione stradale, effettuati lungo le principali arterie i militari hanno identificato circa 80 persone e controllato 50 veicoli, denunciando una persona, fermata in Viale Fratti, in evidente alterazione dovuta all’abuso di alcool. Allo stesso oltre la denuncia è stata ritirata la patente.

Diverse le contravvenzioni al Codice della Strada, riguardanti principalmente il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida e l’inosservanza dei segnali stradali. Nel corso di un controllo in Strada Baganzola, la pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente, ha fermato un’autovettura e il conducente è risultato sprovvisto della patente di guida in quanto ritirata pertanto è stato sanzionato. Nell’ambito dell’azione antidroga, un 24enne nigeriano è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura quale assuntore. Nel corso del controllo all’interno del Parco Ducale è stato trovato con un coltello e pochi grammi di hashis. Altre cinque persone, dai 28 ai 22 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Parma quali assuntrici di droghe.