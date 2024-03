Ha aggredito con calci e pugni un 45enne e l'ha rapinanto: preso

L’episodio contestato risale alla serata del 23 dicembre scorso, quando una quarantacinquenne della provincia di Reggio Emilia, ai margini delle imminenti festività natalizie, mentre si trovava nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria di Parma, si vedeva aggredito alle spalle con calci e pugni da uno sconosciuto, con l’intento di cercare di impossessarsi dello smartphone in suo possesso. La colluttazione, durata una manciata di secondi, si concludeva con la vittima che rimaneva a terra dolorante e lo straniero che faceva perdere le proprie tracce insieme al bottino della rapina.

La vittima, forniva una dettagliata descrizione del suo aggressore, ed i Carabinieri, avendo una profonda conoscenza dei soggetti dediti alla commissione di tali tipi di reato, che denotano grande spregiudicatezza e acclarata indole criminale hanno indirizzato le indagini in una direzione ben precisa. L’attività info-investigativa dei militari ha permesso di identificare l’autore della rapina in un soggetto noto poiché già denunciato per fatti analoghi proprio dai Carabinieri di Parma Centro. L’uomo, con numerose segnalazioni e condanne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina.